Le phénomène Macron est-il possible en Côte d’Ivoire ?

nous avons tous été « bluffés » par ce qu’on peut appeler aujourd’hui, « le phénomène Macron », c’est-à-dire, rendre possible ce qui semblait impossible en politique. En effet, les codes, les modes opératoires, les systèmes de pensée et de compréhension des choses, la bipolarité de la vie politique de manière générale, les habitudes des électeurs etc semblaient tellement figés, que tout ceci a fini par ringardiser la vie politique et ses acteurs.