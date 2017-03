Le numérique en appui au développement du tourisme et de l’hôtellerie en Côte d’Ivoire





La Côte d’Ivoire s’attelle davantage à réduire la fracture du numérique. Selon l’indice de développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), la Côte d’Ivoire a enregistré une forte progression en 2016. Cette évolution des Technologies de l’Information et de la Communication, est toute aussi bénéfique pour d’autres secteurs d’activité économique tels que le tourisme et l’hôtellerie.