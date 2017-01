Le monde serait-il encombré par certains enfants ?





Lors d’une homélie dans une église à Abidjan, et à la surprise générale, le prêtre qui officiait ce jour-là a fait une sortie assez surprenante. L’objectif était d’interpeller les fidèles présents à cette messe. Pour lui, « Dieu a demandé aux hommes de peupler la terre, et non de l’encombrer en faisant des enfants n’importe comment ».