Le Maroc propose ses services de médiateur dans la crise du Golfe





Le Maroc affirme qu’il restera neutre et qu’il facilitera le dialogue, le roi Mohammed VI ayant maintenu un contact étroit et permanent avec les différentes parties depuis le déclenchement de la crise entre les pays du Golfe indique le royaume chérifien dans un communiqué du ministère des Affaires Etrangères et de la coopération internationale (MAECI).