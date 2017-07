Le Maroc expulse deux journalistes espagnols en reportage dans la région de Tetouan





Le Comité pour la protection des journalistes s’insurge contre la décision du Maroc d’expulser deux journalistes espagnols, José Luis Navazo, directeur du Correo diplomatico et son collaborateur, Fernando Sanz Moreno qui étaient en reportage dans la région de Tetouan. La liberté de la presse est de plus en plus bafouée dans la région du Rif ou de nombreuses manifestations ébranlent le pouvoir.