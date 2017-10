Le Liberia se rend aux urnes pour élire un nouveau président

Les Libériens votent ce mardi pour élire un nouveau président en remplacement d’Ellen Johnson Sirleaf qui quitte le pouvoir. George Weah, ancienne star du PSG de Monaco et de l’OM fait parti des favoris.

Palmarès de Weah : De Monaco à Marseille, en passant par Manchester City, l’AC Milan et Chelsea, Weah s’est imposé comme un buteur hors pair alliant vitesse, puissance et efficacité. En plus des buts, il empile les titres : champion de France 1994, champion d’Italie 1996 et 1999, vainqueur de la Coupe de France 1991, 1993 et 1995, vainqueur de la Coupe de la Ligue 1995, vainqueur de la Coupe d’Angletererre 2000 et finaliste de la défunte Coupe des Coupes 1992, Mister George est aussi devenu le premier non-Européen à remporter le Ballon d’Or. C’était en 1995 et le Libérien était au sommet de son art. Egalement Ballon d’Or africain 1989, 1994 et 1995, meilleur joueur de la FIFA 1995, nommé au palmarès FIFA 100 et second meilleur footballeur africain de tous les temps, l’ancien attaquant de Monaco et du PSG a permis de placer le Liberia sur la carte.