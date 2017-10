Le Kilichi du Cameroun





Le « Kilichi », aliment fait exclusivement à base de gigot de bœuf est un véritable régal pour les populations camerounaises. Produit en abondance au Nord du pays, il est parfois présenté comme le cadeau idéal à rapporter lorsqu’on part de cette région pour le Grand Sud. Il s’obtient en découpant la viande en fines lamelles que l’on sèche et grille. C’est un produit qui peut être conservé pendant plus de six mois, mais à condition qu’il soit bien séché.