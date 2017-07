Le dossier Ivanhoe et les bonnes affaires de la famille Kabila





L’investisseur milliardaire Robert Friedland a fondé Ivanhoe Mines Ltd. et a réalisé quelques-unes des plus grandes découvertes minérales au monde. En République démocratique du Congo, il l’a fait tout en négociant et en contractant avec des sociétés contrôlées par Zoe Kabila, député de 38 ans, un des frères du président Joseph Kabila. C’est ce que montre des recherches sur des milliers de pages de documents d’entreprises congolaises obtenues par Bloomberg.