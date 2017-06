Le décret anti-immigration de Trump autorisé dans une version restreinte





La Cour suprême des Etats-Unis autorise une version limitée du décret anti-immigration de Donald Trump et examinera de nouveau le texte à l’automne. Le texte interdisait l’entrée dans le pays aux ressortissants de six pays majoritairement musulmans : Yémen, Somalie, Libye, Soudan, Syrie et Iran.