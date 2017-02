Le Cameroun, un gisement écotouristique en friche





Avec une population composée de plus de 250 groupes ethniques aux traditions et rites millénaires divers, une biodiversité des plus variées d’Afrique, le Cameroun pourrait être une véritable mine d’or pour l’écotourisme. Mais cette veine est complètement inexploitée !









En partenariat avec Mediaterre (www.mediaterre.org) photos de Yaoundé : OZR pour AFRIK.COM