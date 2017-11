Le bétail Ankole





Le bétail Ankole (également appelé inyambo) a un manteau brun foncé et de longues cornes blanches qui courent vers l’extérieur puis vers le haut, formant une lyre. C’est un animal majestueux et élégant, capable de parcourir de longues distances à la recherche de pâturages et d’eau. Grâce à ses cornes impressionnantes (presque six fois plus que les races européennes de bétail), il a été considéré comme l’incarnation de la beauté divine.