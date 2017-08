produits Le Berkoukes : recette traditionnelle d’Algérie samedi 12 août 2017 / par par



La recette du Berkoukes vient d’un plat traditionnel algérien, une soupe à base de légumes avec ou sans viande et de pâte sous forme de gros grains de couscous. Ce sont ces grains qu’on appelle berkoukes (petits plombs – بركوكس). Une soupe très réconfortante à préparer pendant l’hiver.

Le berkoukes (appelé aussi berkoukech, avazine ou aïch) est un plat traditionnel maghrébin, préparé à base de pâtes en forme de gros grains de couscous, de légumes de saison et de viande. Les grains de berkoukes sont faits à base de semoule de blé dur, éventuellement mélangée de farine dans certaines régions, et roulés à la main dans un grand plat (traditionnellement en bois ou en terre, mais plus couramment en métal de nos jours), appelé selon les régions et les parlers gasâa, taziwa. Le Berkoukes, nommé aussi Ayche dans l’est Algérien et Abasine en Kabylie. Il n’y a pas une recette de berkoukes en Algérie mais des recettes de Berkoukes. Chaque région et famille a sa préparation. Voici la recette de Lynoucha 350 g de viande (épaule de veau pour moi)

300 g de berkoukes (petits plombs)

2 càs d’huile de table

1 branche de céleri

1 poignée de pois chiches trempée la veille mi-cuites

3 belles tomates

2 cas de sauce tomate

4 gousse d’ail

3 càs d’huile d’olives

1 càc de ras el hanout rouge

1 cac de poivre rouge

1 pincée de poivre noir

1/2 bouquet de coriandre

1/2 bouquet de persil

1 cube de bouillon de veau

harissa au gout

2 litres d’eau

sel



