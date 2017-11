Lagardère lance Paris Match Afrique

Fort du succès des éditions belge et suisse, Paris Match lance son édition africaine. Un œil dans l’objectif, l’autre tourné vers l’avenir. Paris Match accompagne ses champions, ses tragédies aussi et veut s’imposer dans le paysage médiatique d’un continent en devenir qui d’ici 2050 comptera 2 milliards d’habitants. Alors, plus de 80% de la population francophone sera africaine.