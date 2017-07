La Tunisie point central de la nouvelle Route de la Soie chinoise





La cinquième édition du forum "Tunisie-Chine : un partenariat pour l’avenir", s’est ouvert le 7 juillet 2017 à Tunis. La Tunisie et la Chine ont signé ce vendredi trois accords pour stimuler la coopération commerciale entre les deux pays pendant le forum. La Tunisie sera un axe majeur de la nouvelle route de la Soie entre la Chine et l’Europe, l’initiative "la ceinture et la route".