La Sierra Leone reçoit 5 millions de préservatifs

Lors d’une cérémonie officielle tenue jeudi à la station balnéaire de Lakka, l’AIDS Health Foundation (AHF) a remis cinq millions préservatifs LOVE gratuits au Secrétariat National de Lutte contre le VIH/SIDA à la Sierra Leone (SNS) dans le cadre de l’initiative innovante de Global Condom Bank de la part de l’AHF.

L’AHF Condom Bank, un projet mondial innovant visant à fournir des préservatifs gratuits aux pays et aux ministères de la santé locaux dans le besoin et en train d’intensifier leurs efforts de prévention du VIH et des MST, a fourni au Secrétariat national de Lutte contre le VIH/Sida à la Sierra Leone et à l’AHF Sierra Leone cinq millions préservatifs gratuits pour le partenariat public/privé du pays dans la lutte contre le VIH/Sida.