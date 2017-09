La série togolaise Hospital IT bientôt sur TV5 Monde





TV5MONDE Afrique diffusera en exclusivité la série Togolaise "Hospital IT" produite par Côte Ouest Audiovisuel, leader de la distribution de contenus audiovisuels en Afrique, dont TV5MONDE est partenaire. Les 26 épisodes de la série Hospital IT seront diffusés à partir du mois de décembre prochain du dimanche au jeudi à 18h00 sur TV5MONDE Afrique. La série a été révélée cette semaine au public lors de la 19ème édition du festival de la fiction TV de la Rochelle et s’est retrouvée nommée parmi les meilleures fictions Francophones étrangères.