La Secrétaire générale de la Francophonie au Sénégal





Une visite placée sous le signe de l’éducation, de la formation, de l’innovation et de l’insertion professionnelle des jeunes. La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, se rend au Sénégal pour inaugurer, le 12 octobre, avec le Président de la République, SEM Macky Sall, les locaux de l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la Formation (IFEF) basé à Dakar. « Le Sénégal peut s’enorgueillir d’abriter l’IFEF qui rassemble et met en partage tout ce qui se pense, se produit, s’accomplit dans l’espace francophone en matière d’éducation, de formation, d’innovation, dans une dynamique d’investissement dans le capital humain et de coopération sud-sud, sud-nord, nord-sud. Ce qui en fait un véritable centre d’excellence des expertises francophones, au service des États et gouvernements de la Francophonie et pour la jeunesse », a déclaré Michaëlle Jean avant son départ.