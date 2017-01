La Saya afrobolivienne, patrimoine culturel intangible





Après une démonstration massive de son identité en dansant la Saya Afrobolivienne, la communauté afrobolivienne a reçu des mains du préfet de la Paz José Luis Paredes la déclaration comme Patrimoine Culturel et Intangible. Avec la déclaration, toute la communauté afrobolivienne qui se trouve dans les différentes communautés des municipalités de Coroico, Coripata, Chulumani et Irupana, dans les provinces Nord et Sud Yungas du département de La Paz ont également été reconnues. La Présidente du Mouvement Culturel Saya Afroboliviano, Marfa Inofuentes, au moment de remercier tous les habitants de La Paz de partager le moment historique a indiqué que la déclaration essaye de sauver et de conserver la musique et la danse de " La Saya" afrobolivienne qui identifie non seulement les personnes, mais également toutes la régions de Los Yungas de La Paz.









Publié par José Arturo Morales