La noix de palme, graine d’Afrique

Les palmiers à huile (Elaeis guineensis) sont des arbres semblables au cocotier. Ils peuvent atteindre 30 mètres de haut dans la nature et 15 mètres en culture. Les fruits sont charnus, semblables à de petites prunes rougeâtres, réunis en grosses grappes. Le palmier nécessite un climat tropical humide, avec une température annuelle moyenne de 26°C dans l’idéal. Originaire d’Afrique occidentale, l’huile de palme fut depuis des temps immémoriaux la principale matière grasse dans l’alimentation des populations côtières de l’Afrique tropicale. Le palmier à huile est cultivé aujourd’hui dans une vingtaine de pays du monde et l’Afrique produit moins de 4 % de la production mondiale. Dans de nombreux pays d’Afrique, la graine de palme sert de base à la préparation de la sauce graine. La pulpe du fruit donne l’huile de palme servant traditionnellement d’huile de cuisson de nombreux mets africains. L’huile de palme rouge, c’est à dire non raffinée ni traitée, est l’aliment naturel le plus riche en β-carotène : elle en contient environ 15 fois plus que la carotte. C’est également, après l’huile de germe de blé, la deuxième huile la plus riche en vitamine E (tocophérols). Découvrez une recette de chez Racines SA : Aloko bananes plantain à l’huile de palme rouge



