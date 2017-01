La Guinée équatoriale diminue sa production et rejoint l’OPEP





Le ministre des Mines et hydrocarbures de Guinée équatoriale, Gabriel Mbaga Obiang, s’est rendu à Vienne le 20 janvier pour rencontrer des responsables de l’OPEP et présenter la demande du gouvernement de Guinée équatoriale de devenir le 14e membre de l’organisation. Il a rejoint le mouvement de baisse de la production engagé par l’organisation pour faire remonter les cours du pétrole... en y ralliant une dizaine de pays non membres.