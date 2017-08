La guerre du Cameroun : invention de la Françafrique





La synthèse historique exemplaire écrite par Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa sur les conditions de la décolonisation du Cameroun est un essai à la fois intelligent, précis, clair, qui dégage parfaitement les responsabilités françaises et camerounaises dans cet épisode à la fois sanglant, tragique et durale de l’histoire contemporaine.









NB : illustration : défilé des "tirailleurs français" en 1916 à Douala. Nous sommes en pleine guerre mondiale, et les forces françaises (africaines)viennent de prendre Douala aux Allemands, qui y étaient établis depuis le traité de Berlin de 1885. Aux trente ans de colonisation allemande vont alors succéder quarante-quatre années de colonisation française "sous mandat" de la Société des Nations puis de l’ONU. Mais les conditions de la décolonisation ont fondé un "pacte néocolonial" qui dure encore aujourd’hui, et dont certains acteurs essentiels sont toujours vivants.