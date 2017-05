La guerre du Biafra : 50 ans après une histoire toujours dans les mémoires

La guerre du Biafra La guerre civile du Biafra a causé plus d’un million de morts entre 1967 et 1970. Rêves d’indépendance brisés pour le peuple Igbo qui souhaitait s’affranchir de la tutelle fédérale du Nigeria. Un conflit historique, héroïque et sanglant qui émeut une grande partie de l’opinion internationale. Chaque jour pendant une semaine, la chaine Histoire nous dévoile un pan du conflit. www.histoire.fr