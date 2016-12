produits La Gapal lundi 26 décembre 2016



La Gapal est une boisson typique des populations peuls de la région du Sahel au nord du Burkina, qui comporte les régions suivantes : l’Oudalan, le Soum, le Yagha et le Séno. Les populations peuls, qui étaient traditionnellement nomades et pasteurs, sont aujourd’hui pour la plupart sédentarisés, mais continuent à élever des animaux, comme par exemple les vaches zébus peuls, race locale présente également dans d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest comme le Cameroun, ou le Sénégal. La Gapal est préparé avec des dattes pilées et du petit mil jaune réduit en farine, auxquels peuvent être ajoutés d’autres ingrédients comme le gingembre, un peu de sel, et de la farine de pain de singe, le fruit du baobab. La mixture est ensuite mélangée à de l’eau et du yaourt. C’est une boisson riche et énergisante, que l’on peut retrouver avec des noms différents dans les régions plus au sud, les recettes variant à chaque fois. « Gapal » est le nom qui est donné à ce type de boisson dans la langue des peuls, le fulfulde.

Source Slowfood



