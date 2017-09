La France voudrait-elle recoloniser le Congo ?





Le journal tchadien Alwihda et son site alwihdainfo dénoncent avec force dans leur édition du 2 septembre 2017 l’instrumentalisation de la justice française contre le président congolais Denis Sassou N’Guesso, coupable, selon eux, de s’être tourné vers la Chine pour réaliser divers travaux d’équipement et d’infrastructures à Brazzaville et dans diverses villes du Congo.









En illustration, la prestigieuse Place Vendôme "écrin de l’élégance parisienne" : les hôtels de Coëtlogon et d’Orsigny appartiennent au sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, souverain depuis 1968 de l’Etat du même nom, les hôtels Crozat et de Gramont appartiennent désormais au milliardaire égyptien Mohamed Al Fayed, tandis que l’hôtel Lambert de l’Île St-Louis appartient à l’émir du Qatar... On voit à quel point les "biens mal acquis" des familles africaines sont sans proportion avec ces acquisitions princières...