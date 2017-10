La culture, « moteur d’union entre les Ivoiriens »





Pour la Côte d’Ivoire, « la culture constitue une dimension essentielle du développement ». Et la participation du pays au Festival du film d’Angoulême, ainsi que la multiplication d’évènements mettant à l’honneur la richesse et diversité culturelles ivoiriennes, démontrent bien l’importance que revêt ce secteur pour le pays d’Afrique de l’Ouest et sa Première Dame, Dominique Nouvian Ouattara.