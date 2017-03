La crise s’aggrave en République centrafricaine





L’an dernier, l’élection du président Faustin-Archange Touadéra a fait naître l’espoir d’un réel changement en République centrafricaine (RCA). Or, 12 mois plus tard, le nouveau chef d’État n’a toujours pas réussi à étendre son autorité au-delà de la capitale, Bangui, et le reste du pays demeure plongé dans le chaos.









Par Philip Kkleinfeld, journaliste indépendant et contributeur régulier d’IRIN