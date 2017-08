La chaîne A+ lance un concours de vidéos





Positive, familiale et moderne, A+ montre une Afrique belle et vivante. c’est dans cette esprit qu’en partenariat avec Dailymotion, A+ lance aujourd’hui un concours à travers toute l’Afrique intitulé « RACONTE TON AFRIQUE ». Pour faire découvrir des images positives, créatives, belles et originales des différents quartiers, villages, villes et pays d’Afrique.