La bataille de l’UNESCO est ouverte !





L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation la science et la culture (UNESCO) est une des organisations les plus populaires du système des Nations Unies. Elle contribue à la fois au développement des structures d’éducation, de recherche scientifique, et joue un rôle important dans la préservation des patrimoines culturels. La bataille qui vient de s’ouvrir pour la succession de sa Directrice générale actuelle concerne au premier chef l’Afrique.