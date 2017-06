L’offrande de Ruben Um Nyobé au Cameroun





Depuis la plus haute antiquité, les groupes sociaux se choisissent des êtres exemplaires pour incarner une part de leurs valeurs et de leurs aspirations. Un seul acte passionné, extraordinaire, souvent violent, suffit la plupart du temps à acquérir une gloire qui distingue le héros des hommes du commun et lui donne une part d’immortalité. Le 13 septembre 1958, tombait Ruben Um Nyobè. L’armée française qui le traquait depuis un moment avait fini par le retrouver dans le maquis et l’avait abattu comme une bête sauvage.









