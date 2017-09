L’industrie du chocolat entraîne une catastrophe pour la forêt tropicale en Côte d’Ivoire





L’industrie du chocolat entraine la déforestation sur une échelle dévastatrice en Afrique de l’Ouest révèle The Guardian dans une enquête. Les commerçants de cacao qui vendent à Mars, Nestlé, et autres grandes marques achètent des fèves de cacao illégalement illégalement dans les zones protégées de Côte d’Ivoire, où la couverture forestière a été réduite de plus de 80% depuis 1960.