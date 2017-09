L’iconographie africaine dans l’art visuel contemporain afrocubain

La rareté des études empiriques relatives à l’art visuel Afro-Cubain contemporain a gêné la compréhension de l’ampleur avec laquelle les contributions Africaines ont modelé la vie contemporaine dans la Diaspora. La Santería et l’Abakuá sont deux institutions Afro-Cubaines ayant des racines dans la tradition Africaine indigène. Elles proviennent respectivement des anciennes nations Yoruba et Efik dans le pays qu’on connaît aujourd’hui sous le nom de Nigeria.

Le Dr. Haig David-West le Président du département et Professeur de Communication Visuelle et de Design l’Université de l’Indiana Université Purdue, Fort Wayne. Il détient des qualifications académiques de l’Université de New York , de l’Université du Wisconsin à Madison, de l’Université Ahmadu Bello au Nigeria, et de l’Académie des Beaux Arts de Varsovie, Pologne.