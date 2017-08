L’huile de Touloucouma de l’arbre Carapa

L’huile de Touloucouma est extraite d’un petit arbre appartenant à la famille Meliacae, l’espèce Carapa, dont seulement 11 variétés sont connues et dont la classification et la description ne sont malheureusement pas très claires. Diffusé dans toutes les régions tropicales, en Afrique et dans les régions amazoniennes, les espèces de Carapa, dont les graines sont riches en acides gras, proviennent des zones humides du Sénégal et des forêts antillaises. Il est également connu sous le nom de Kobi au Mali, comme Gobi ou Kowi en Sierra Leone, et comme Andiroba en Guinée Bissau. L’huile de Touloucouma se trouve principalement dans les pays d’Afrique occidentale, en particulier ceux qui sont les plus proches des zones humides de la côte atlantique.

L’arbre Carapa est assez petit et produit un fruit composé d’une capsule à quatre ou cinq soupapes, chacune contenant entre deux et cinq graines. L’arbre fleurit entre janvier et mai, tandis que les fruits commencent à s’accroître en mai.

L’huile de graines de Carapa est extraite de graines qui doivent d’abord être pelées. Cette opération est assez difficile en termes de temps et d’énergie, car la coque est très dure et doit être écrasée. Les graines sont ensuite broyées finement et chauffées jusqu’à libération d’une huile jaune qui présente un parfum caractéristique et une saveur extrêmement amère. Le liquide se solidifie à des températures inférieures à 25 ° C.

La vente de cette huile est principalement locale. Généralement, les propriétés cosmétiques et pharmaceutiques de l’huile sont exploitées, par exemple dans la guérison des problèmes intestinaux et contre les rhumatismes. L’huile est également utile pour les problèmes de peau et comme un insectifuge, et est utilisé à la fois pour les personnes et pour le bois. Dans la cuisine, l’utilisation de l’huile de Touloucouma est limitée en raison de sa saveur amère. Dans certaines régions rurales du nord du Sénégal, les graines de Carapa sont utilisées de la même manière que les graines de cola.

Le Touloucouna est une plante extrêmement importante en Casamance, sur le plan mystique et sur le plan médicinal. Les enfants sont massés avec cette huile. Les parents la donnent aussi comme fortifiant.

Son effet sur les cheveux est également apprécié par les femmes.

