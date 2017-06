L’histoire des Afroargentins





La population noire en Argentine, issue de la traite des esclaves durant les siècles de la domination espagnole de la vice-royauté du Río de la Plata a joué un rôle important dans l’histoire argentine. Elle est allée jusqu’à former plus de la moitié de la population de certaines provinces durant les 18 ème et 19 ème siècles et a eu un impact profond sur la culture nationale. Même si elle a diminué en nombre de façon marquée tout au long du 19ème siècle, à cause de l’effet conjoint de l’afflux migratoire organisé par la Constitution de 1853 et le taux de mortalité élevé des morenos (bruns, sous entendu noir), son apparente disparition a plus été le résultat d’une représentation historiographique qui les donnait pour exterminés que d’une réalité empirique.