L’Association des Villes et Collectivités de la CEMAC vient d’élire son Bureau





Après Yaoundé et Brazzaville, les maires et responsables des villes des pays membres de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) se sont réunis à Libreville du 25 au 26 octobre 2017. Les travaux de Libreville ont débouché sur la création du réseau des collectivités territoriales de la Cemac, dénommé Association des villes et collectivités d’Afrique centrale (AVCAC).