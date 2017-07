le coin des chefs L’Alliance Slow Food des chefs lancée aux États-Unis mardi 18 juillet 2017 / par par



Les États-Unis rejoignent le vaste réseau mondial des chefs qui s’engagent avec Slow Food à cuisiner et promouvoir les produits issus des Sentinelles, de l’Arche du Goût et d’autres groupements de producteurs locaux.

L’Alliance Slow Food des chefs compte déjà des centaines de membres répartis dans 19 pays (l’Albanie, l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Colombie, l’Équateur, la France, l’Inde, l’Islande, l’Italie, le Kenya, le Maroc, le Mexique, l’Ouganda, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie). Les États-Unis seront donc le vingtième pays à rallier le projet. Le lancement officiel de l’Alliance Slow Food des chefs aux États-Unis a été annoncé à l’occasion de l’événement international Slow Food Nations qui s’est déroulé à Denver du 14 au 16 juillet. Quelque 31 chefs ont d’ores et déjà rejoint le projet. La liste complète est disponible ici. « L’Alliance Slow Food des chefs est un très bon projet, car en réalité les cuisiniers sont les premiers concernés par la nourriture, ce sont eux qui décident ce que le public va manger », a déclaré Kevin Mitchell, le premier chef afro-américain enseignant à l’Institut culinaire de Charleston (Caroline du Sud). « La philosophie de Slow Food en faveur de produits de qualité, sains et équitables dans nos assiettes doit absolument être adoptée, car l’alimentation touche tellement d’autres domaines, que ce soit l’environnement, la santé ou encore l’éducation. L’Alliance Slow Food des chefs est un excellent projet non seulement pour les États-Unis, mais également pour le réseau international de Slow Food car il repose sur un échange de connaissances entre chefs à travers le monde. Je suis fier d’en faire partie. » Les cuisiniers ont un rôle primordial à jouer dans la sauvegarde de la diversité biologique et culturelle de notre patrimoine alimentaire. Ils revisitent avec savoir-faire et créativité les histoires et les écosystèmes de leurs régions. Ils soutiennent les producteurs locaux tout en sensibilisant les consommateurs à la responsabilité, qui nous incombe à tous, de protéger la biodiversité. L’Alliance Slow Food des chefs fait figure de réseau unissant des cuisiniers du monde entier attachés à la défense et la célébration de la biodiversité, des traditions culinaires, des cultures locales et des producteurs artisanaux. Slow Food est une organisation citoyenne internationale qui défend la vision d’un monde où nous avons tous accès à des aliments bénéfiques pour nous-mêmes, pour ceux qui les produisent, mais aussi pour la planète



• Vos commentaires