L’aide publique au développement fragilise l’Afrique





S’il existe un grand nombre d’études sur le but et l’efficacité de l’aide étrangère, le consensus au sujet de son impact sur la croissance économique est absent. Les premières études par Papanek (1973), Dowling et Hiemenz (1982) indiquent un effet positif sur la croissance, confirmée par des études ultérieures comme celle d’Arndt et al. (2009, 2010). D’autres études comme celle de McGillivray et al (2005, 2006) et Ogundipe et al. (2014) ont montré que l’aide peut influer positivement sur la croissance dans un environnement propice en matière de politiques économiques et commerciales. Enfin, les études par Easterly et al (2004), Williamson (2008) et Mbah et al. (2014), entre autres, mettent au contraire en évidence l’impact négatif de l’aide sur la croissance.