L’Afrique n’a pas besoin d’un plan Marschall !





Lors du dernier sommet du G20 en Allemagne, un journaliste ivoirien a évoqué la nécessité de mettre en place un plan Marshall pour l’Afrique. Est-ce une bonne idée ? Non, c’est une mauvaise idée. Les politiques hors sol sont toujours construites sans les Africains et surtout sans véritable connaissance des milieux. Il faut impérativement que les Africains prennent les commandes des programmes voués au développement de leur continent et cela sans renier leurs cultures et sans se soucier des critiques.