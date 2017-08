L’Afrique du sud en tête du classement universitaire africain





Comme toutes les années depuis 2003, l’Université Jiaotong de Shanghai a publié une liste des 500 meilleures universités au monde, le 15 août 2017. Le classement se faisant par tranche au-delà de 100, on retrouve le premier pays africain dans la tranche 201-300 : University of the Witwatersrand (Afrique du Sud). La 2è est toujours sud-africaine, à savoir l’Université de Cape Town. Et vient en 3è position l’Université du Caire (Égypte).