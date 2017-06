L’Afrique au centre de l’économie mondiale





La deuxième Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (CIEA) s’est tenue en mars 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Depuis la première conférence en 2015 — époque de forte croissance économique sur le continent —, les espoirs de progrès économiques se sont estompés en raison de l’effondrement des cours des matières premières, de la volatilité des marchés financiers mondiaux et du ralentissement de la croissance mondiale. Avant de quitter New York pour assister à la deuxième édition de la CIEA, organisée conjointement par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Sous-Secrétaire général de l’ONU et Directeur du Bureau régional pour l’Afrique au PNUD Abdoulaye Mar Dieye a accordé à Kingsley Ighobor d’Afrique Renouveau un entretien qui a porté sur les perspectives de développement économique en Afrique et les défis à surmonter à cet égard.