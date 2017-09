L’AFRIQUE A UN INCROYABLE TALENT DE RETOUR SUR A+

Abidjan, le 28 septembre 2017 - Grand retour pour "L’Afrique a un incroyable talent", l’émission de divertissement de référence en Afrique. À partir du vendredi 29 septembre, le programme revient sur A+ pour une deuxième saison promettant encore plus de spectacles et de talents.

