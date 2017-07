Joal-fadiouth : Arrêt sur le cimetière marin, un symbole de paix au Sénégal





S’il y’a au Sénégal des symboles d’une paix durable et d’un dialogue interreligieux, le cimetière marin de Joal-Fadiouth (petite commune situé à environ deux heures et demie de route de Dakar), en est bien un. Un endroit paisible, où repose en paix de nombreux catholiques et musulmans, depuis 1977.