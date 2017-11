Investisseurs & Partenaires et la Fondation Jacobs lancent un fonds dédié à l’éducation en Côte d’Ivoire

Investisseurs & Partenaires (I&P), Comoé Capital et la Fondation Jacobs lancent un nouveau fonds d’impact dédié à l’éducation en Côte d’Ivoire, l’Education Impact Fund (EIF). Le fonds apportera un soutien financier et managérial aux petites entreprises et start-up ivoiriennes ayant pour objectif d’améliorer la qualité et l’accès à l’éducation dans le pays.

À propos :

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 60 entreprises, basées dans 15 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une trentaine de collaborateurs présents à Paris et dans six bureaux africains au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Ghana, au Burkina Faso et à Madagascar. Pour en savoir plus : www.ietp.com

Comoé Capital est la première société d’investissement à impact dédiée au financement et à l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) à fort potentiel en Côte d’Ivoire. Comoé Capital s’adresse aux PME à fort potentiel de croissance issues de tous les secteurs d’activité et régions de la Côte d’Ivoire, dont les besoins de financement en fonds propres se situent entre 20 et 300 millions FCFA. Sponsorisé par I&P dans le cadre de son programme IPDEV2, le fonds est dirigé par Issa Sidibé. Pour en savoir plus : http://comoecapital.com/

La Fondation Jacobs, basée en Suisse, cherche à bénéficier aux générations futures en offrant aux enfants et aux jeunes de meilleures opportunités de développement. En 2016 la Fondation lance avec ses partenaires le programme TRECC (Transforming Education in Cocoa Communities) en Côte d’Ivoire afin de travailler avec les parties prenantes locales pour améliorer la qualité de l’éducation dans le pays. La création du Education Impact Fund est soutenue par le programme TRECC. Pour en savoir plus : https://jacobsfoundation.org/en/act...