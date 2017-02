Interview exclusive Samuela Isopi : "L’Italie, un partenaire idéal pour le Cameroun"





A l’occasion de sa participation au Salon Promote 2017, S.E. Samuela Isopi, Ambassadrice d’Italie au Cameroun, éclaire Afrik.com sur "Casa Italia" (La Maison de l’Italie) et aborde plus généralement les enjeux des relations entre son pays et le Cameroun, relations qu’elle souhaite consolider et élargir.