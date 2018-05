Ile Maurice : oasis des investisseurs ?





L’Ile Maurice ne dépasse pas 65 km de long et 45km de large et elle se trouve à 2.000 km de l’Afrique. Pourtant, il existe des indicateurs forts qui font de cette ile un exemple stimulant pour l’Afrique. Dans une période de grande incertitude économique mondiale et d’effondrement des cours des matières premières, les investisseurs doivent travailler plus fort pour trouver de solides rendements. Maurice a t-elle le potentiel de les accueillir ?