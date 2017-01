Ile Maurice : Georges (d’Alexandre Dumas)





Quel beau roman ! Quelle vigueur, quelle force morale, et quelle détermination pour la faire triompher ! Cependant, avant de goûter au charme de ce brillant et entraînant récit, il faudra passer l’épreuve des quarante premières pages dont la lecture rebutera sûrement ceux qui n’ont aucune passion pour la marine et les batailles navales. Mais les lecteurs qui apprécient les héros portés par une grande passion morale et qui triomphent toujours des pages « imbuvables » survoleront aisément cette épreuve. Les autres devront s’armer de persévérance.









Illustration : portrait d’Alexandre Dumas