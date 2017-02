Honduras : Aurelio Martinez, artiste garifuna et député





Le musicien Garifuna Aurelio Martinez suit les traces des légendaires Parranderos de la Côte Caribéenne de l’Amérique Centrale. Acclamé à la fois pour la préservation et la modernisation de cette tradition musicale, la virtuosité d’Aurelio est palpable dans sa voix pénétrante et distinctive et son talent de compositeur.









Extraits de sa réaction suite à son élection : “En tant que musicien, c’est un honneur, un véritable honneur. Le pays reconnaît la valeur du travail artistique car je ne suis pas là pour mon expérience politique. La politique n’est pas mon point fort, c’est plutôt la projection des réalités sociales par la musique. Du point de vue politique, c’est de montrer aux enfants de ma communauté que c’est possible, que des jeunes Garifunas ressentent que tout est possible, dans n’importe quel pays, que nous pouvons participer politiquement. Cela contribue également à l’auto estime de notre peuple, de notre race”.