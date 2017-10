Hommage à Yambo Ouologuem





Le chef d’oeuvre de Yambo Ouologuem, disparu des librairies françaises pendant plus de 30 ans, a été réédité seulement le 9 janvier 2003. Le Devoir de violence, premier roman du jeune Malien et premier Prix Renaudot attribué à un écrivain noir, révolutionne la littérature africaine de langue française par son style et par son contenu. Hommage à un père de la littérature africaine, né le 22 août 1940 à Bandiagara (pays Dogon) au Soudan français (actuel Mali) et mort le 14 octobre 2017 à Sévaré.