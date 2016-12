Haïti : Honneur au Général Toussaint Louverture !





Cinquante ans après la mort de son auteur, c’est l’historien haïtien Joseph Saint-Rémy qui a découvert – grâce à l’abbé Grégoire – et publié les Mémoires du général Toussaint Louverture en 1853 avec de nombreuses notes explicatives sur les noms des lieux et des protagonistes. C’est cette première édition qui est reprise ici par le Mercure de France, avec une introduction de Philippe Artières instructive quant au long silence ayant entouré ces mémoires jusqu’en 2011. Réjouissons-nous donc de pouvoir boire à la source de la vérité des faits se rapportant à celui qui les a vécus et en a subi les conséquences.