Guinée : les sociétés minières chinoises de moins en moins tolérées ?





Les mines de bauxite devaient être le salut économique de la Guinée. Pourtant, les récents évènements qu’a connus la ville de Boké prouvent une nouvelle fois le contraire. Entre pollution et appauvrissement, les habitants de Boké font face à une dégradation de leurs conditions de vie depuis l’arrivée des sociétés minières. Parmi elles, on trouve l’entreprise chinoise Shandong Weiqiao, filiale de Hongqiao Group très présent dans le pays et Winning Shipping Ltd. Face à ces nouvelles tensions, Alpha Condé a été contraint de réagir, même si cette réaction reste encore trop timide pour laisser espérer un véritable changement.