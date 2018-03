Gratuité de l’enseignement supérieur en Afrique : un mythe ?





Dans les programmes de communication des gouvernements africains, l’enseignement gratuit semble être séduisant. Certes l’enseignement est une richesse qui devrait être partagée par tous, même les plus défavorisés. Mais qu’en est-il réellement de cette gratuité ? Dans son article, Damtew Teferra, met en avant tous ses doutes quant à la gratuité de l’enseignement supérieur. D’abord, les études montrent que 90% des étudiants du supérieur sont issus de milieux aisés qui de ce fait peuvent de toute façon accéder aux études. De plus, les sommes versées ne peuvent plus servir la cause des plus pauvres dont les besoins se situent à un autre niveau… L’auteur présente alors un modèle de financement plus efficace qui permettrait d’optimiser les dépenses tout en misant sur le capital humain.